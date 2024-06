Marcianise. Proseguono i lavori per la rete fognaria.

Proseguono senza sosta i lavori di rifacimento della rete fognaria e idrica in via Marchesiello, secondo step dell’intervento finanziato con fondi regionali stanziati nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Campania per un importo complessivo di 3.168.604,25 euro.

La gestione e la realizzazione di alcune varianti migliorative in corso d’opera, come l’installazione di condotte di diametro maggiore senza alcun aggravio di spesa per l’Ente, la cui fornitura è stata caratterizzata da lunghi tempi di attesa per la consegna, insieme all’esecuzione a regola d’arte dei lavori, per restituire ai cittadini un centro storico completamente riqualificato secondo i criteri di valorizzazione e conservazione imposti dalla Soprintendenza dei Beni Culturali, hanno dilatato di alcune settimane i tempi previsti inizialmente dal cronoprogramma dell’intervento.

Questa mattina nel tavolo tecnico convocato dall’Amministrazione comunale con la ditta e i funzionari del settore Lavori Pubblici è stata eseguita un’attenta analisi dell’andamento dei lavori, attraverso la valutazione della qualità delle opere sino ad ora realizzate, risultata eccellente, e dei tempi di esecuzione, ritenuti regolari proprio in considerazione delle varianti imprevedibili sopraggiunte.

Al termine dell’incontro è stata anche definita la data in cui saranno ultimati i lavori in via Marchesiello, sabato 6 luglio, e il prosieguo del progetto di riqualificazione che prevede un terzo step che interesserà prima la vicina via Mundo, già a partire da lunedì 8 luglio, e poi via Lener.

La riunione è stata utile anche per affrontare il tema dei disagi determinati dall’apertura del cantiere ai cittadini e ai commercianti, argomento che sarà oggetto di un successivo incontro, a cui parteciperanno sicuramente i rappresenti delle due parti, per valutare, e laddove possibile, individuare anche misure di ristoro, in particolare per gli esercizi che hanno subito delle perdite economiche fisiologiche in considerazione dell’impatto naturale provocato da un intervento così imponente, unico, nella storia recente degli ultimi 50 anni, in un’area così centrale.