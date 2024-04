Marcianise. Pubblicato sul BURC l’avviso di Approvazione del PUC.

Pubblicato sul BURC n.33 del 22.04.2024 l’avviso di Approvazione del PUC. Il Piano può essere consultato sul sito web istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.marcianise.ce.it ed è depositato, in libera visione, presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Marcianise.

Da oggi martedì 23 aprile il nuovo strumento urbanistico, approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 29 dicembre, è efficace. Termina con questo ultimo atto il lungo iter iniziato più di 15 anni fa che consentirà un nuovo sviluppo sostenibile alla città di Marcianise.

L’ultimo Piano risaliva al 1977, allora si chiamava Piano Regolatore Generale, e fu oggetto nel corso degli anni di ben due varianti, la prima generale nel 1983 e l’ultima solo parziale nel 1996.

E’ già previsto un convegno, con la partecipazione degli Ordini professionali e dei tecnici locali, aperto naturalmente ai cittadini, con cui l’Amministrazione comunale, insieme al redattore, l’architetto Loreto Colombo, presenterà ufficialmente il PUC, delineando tutte le novità previste e fornendo le informazioni utili per la predisposizione delle pratiche.

Ci sarà un significativo ampliamento delle zone di edificabilità in particolare in via Santella, nei rioni Loriano e Medaglie d’oro, in località Airola e nel comparto di via Fratelli Cairoli.

La sua mission è la rigenerazione urbana del territorio che sarà possibile non solo grazie agli incentivi urbanistici inseriti che consentiranno aumenti di volumetria in alcuni casi fino al 35%, ma anche attraverso l’utilizzo degli strumenti della perequazione e della compensazione.

L’Amministrazione comunale è pronta a istituire l’ufficio di Piano del Puc per la sua migliore gestione e attuazione, una struttura in cui saranno nominati professionisti interni ed esterni all’Ente.

“Ormai il Puc è realtà – ha affermato il sindaco Antonio Trombetta -. Ci stiamo preparando ora a gestire la sua attuazione nel modo migliore possibile attraverso la nomina dell’Ufficio di Piano. Si tratta di un’opportunità storica per il territorio e per i cittadini di Marcianise che non poteva essere assolutamente rinviata ulteriormente, in questo bisogna riconoscere il ruolo fondamentale di chi ha lavorato intensamente per portare a casa questo risultato subito e del Consiglio Comunale tutto”.