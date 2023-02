Marcianise, qualche contrasto in vista delle elezioni

MARCIANISE. È della mattinata di ieri, martedì 7 febbraio, l’informazione di una possibile scelta del candidato a Sindaco a Marcianise, diffusa da Luciano Buonanno, componente della sezione locale di Forza Italia.

Di seguito, le precisazioni nella replica del coordinatore provinciale del Partito, nonché commissario del coordinamento di Marcianise, Giuseppe Guida:

“Voglio ricordare che la vita di un partito è fatta di confronti interni – ha dichiarato. Forza Italia, a Marcianise, deve avere una propria identità politica. Siamo forza di Governo e, alle prossime Amministrative, ci presenteremo con un nostro simbolo, senza barattarlo privatamente per qualche ruolo futuro. Trovo anomalo, invece, trovarmi di fronte a chi ha già mostrato di voler agire in modo civico, fin dai primi incontri, pur facendo parte della dirigenza provinciale.

Voglio rassicurare tutti che il tavolo di centrodestra non si è ancora espresso sulla candidatura, avendo focalizzato l’attenzione sui ragionamenti che ci vedono compatti e pronti a muoverci, in maniera univoca, verso le prossime sfide elettorali, soprattutto per quanto concerne i grandi Comuni del Casertano. Su questa linea e con questo approccio, fatto di dialogo e condivisione, intendo muovermi anche a Marcianise, contribuendo a rispondere, al meglio, alle esigenze locali.