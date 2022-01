Marcianise: rapina ad un bar, scappano con parte dell’incasso

E’ successo a Marcianise, questo in breve quanto accaduto: una rapina ai danni di un bar molto conosciuto in zona il ‘Bar Luisi’. Una banda di malviventi hanno preso d’assalto il facendo perdere repentinamente le proprie tracce, i banditi sono in fuga con il bottino. Tutto è accaduto nella giornata di ieri, quando tre uomini a volto coperto, tre malviventi sono entrati in azione all’ingresso dell’anzidetto, Bar Luisi, bloccando i titolari del locale, che probabilmente stavano andando a versare in banca l’incasso della giornata di ieri.

Secondo le prime frammentarie notizie , ci sarebbe stata anche una breve colluttazione al termine della quale i malviventi sono riusciti a portare via l’incasso. Dalle ultime informazioni e/o, ultimi aggiornamenti, il bottino della rapina ai danni del titolare del Bar Luisi ammonterebbe intorno ad una cifra che si aggirerebbe a circa 10mila euro.

Alla fine i criminali sono riusciti a darsi alla fuga con l’ausilio di un’automobile. Sul luogo è intervenuta una volante della polizia del locale commissariato. Il tutto sarebbe avvenuto in pieno giorno

Seguono aggiornamenti