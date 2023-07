MARCIANISE, REVOCHE DI ALCUNE DELEGHE AL CONSIGLIO COMUNALE

MARCIANISE – Dopo le elezioni tenutesi nella città di Marcianise e le successive nomine , è caos nel consiglio comunale con le solite fazioni contrapposte.

Ecco le dichiarazioni del sindaco Trombetta Antonio , il quale procederà alla revoca di alcune deleghe conferite all’interno dello stesso consiglio comunale di seguito si riporta qualche sua dichiarazione “Nervi tesi in maggioranza a Marcianise. Non sono state smaltite le scorie dell’ultimo consiglio comunale e, anzi, il sindaco Antonio Trombetta non appare intenzionato a gettare acqua sul fuoco, ma vuole mettere i puntini sulle i anche a costo di andare a casa.

La mia dignità di uomo, di professionista e di Sindaco di una Città che merita di essere rappresentata a testa alta (e in altro modo non potrei) non è negoziabile per una poltrona.

La quale, come sovente ho ripetuto, per me non vale nulla. Mentre vale tutto poter ben operare per la collettività.

I ricatti politici, le solite manfrine, esternazioni pedestri e confuse, di livello culturale che rimetto a voi valutare, non condizioneranno mai il mio mandato. Che o sarà pieno, consentendomi di realizzare il programma premiato dai miei concittadini, o – semplicemente – non sarà.

Io credo che anche questo sia un valore etico-politico di coerenza, di lealtà e – se mi si permette – di coraggio.

Intendo dunque, quale mio primo atto della giornata di domani, procedere alla revoca delle deleghe affidate all’assessore di riferimento di un gruppo consiliare rivelatosi specioso e inaffidabile”.