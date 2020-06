Marcianise. Riapre il deposito CLP, ma i dubbi dei lavoratori rimangono

I lavoratori della Clp Caserta ,autisti della sede di lavoro Marcianise e trasferiti a Calvi Risorta dal 1 Giugno (appena rientrati dalla CIG “forzata e senza rotazione”), sono rientrati nella sede di Marcianise nella giornata di ieri, lunedi’ 15/06/2020.

Soluzione temporanea e non per tutti, dopo la chiusura del deposito di Marcianise che e’ stato riaperto ma a condizioni non ancora chiare al momento.

A quanto pare , sembra che solo in pochi sono rientrati (solo gli autisti trasferiti a Calvi Risorta e non quelli trasferiti a Pomigliano e poi una squadra di lavoratori legati all’indotto esercizio).Ancora esclusi dal rientro a Marcianise reparti officina ed uffici amministrativi, salvo qualche scelta “aziendale” che porterebbe alcuni di essi alla rimessa.

Da ieri il personale e’ tornato a lavorare nella rimessa di Marcianise, sono quasi una 50ina gli autisti, distaccati presso l’impianto di Calvi che godranno della vicinanza del lavoro alla residenza familiare, mentre nessuna modifica al momento per quelli trasferiti a Pomigliano.

Secondo indiscrezioni , il deposito dovrebbe riprendere in toto la sua funzionalita’ entro il mese di settembre. Forse la nota inviata dai confederali (Cgil-Cisl-Uil) ha sortito qualche effetto.

A parere di molti lavoratori, tante criticità dell’impianto potrebbero anche essere superate se solo si provvedesse ad una ristrutturazione completa in termini di sicurezza, sia a Marcianise che in quello dove sono stati ospitati non del tutto sicuro e con tantissime criticità (vedi Lgs. 81/08): mancano servizi igienici per i lavoratori (inesistente servizi igienici per il personale femminile), sale ristoro per i lavoratori in servizio, spogliatoi e altro per il personale officina, una struttura per la quale i lavoratori della sede di Calvi e quelli da poco ospitati si chiedono come mai non c’è una controllo da parte dell’ufficio lavoro e da parte dell’Asl.

Forse, dicono, sarebbe il momento di affrontare tutto questo.