Marcianise. Rilascio della carta di identità in Open Day.

L’iniziativa è riservata esclusivamente ai cittadini che hanno già compiuto o compiranno 18 anni entro il 9 giugno, in quanto programmata proprio favorire la partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo previste sabato 8 e domenica 9 giugno.

Condizione necessaria per usufruire del servizio, sarà aver effettuato la prenotazione e versato le spese di rilascio entro le ore 22.00 di venerdì 31 maggio, secondo la procedura già in uso dal 1 dicembre del 2023, collegandosi al portale istituzionale del Comune di Marcianise all’indirizzo

I cittadini potranno quindi recarsi presso l’Ufficio Anagrafe, al piano terra della sede del Comune in piazza Umberto I, presentando agli addetti la ricevuta di pagamento rilasciata dal sistema, una foto in formato fototessera, la carta d’identità in scadenza o deteriorata nel caso di sostituzione, la denuncia di smarrimento in caso di furto, la tessera sanitaria, e procedere con le operazioni.