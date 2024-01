Marcianise. Riprenderanno regolarmente le attività alla scuola dell’Infanzia Neruda

Sono terminati i lavori di manutenzione all’interno della Scuola dell’Infanzia Neruda iniziati in coincidenza con le festività natalizie.

L’intervento è stato eseguito in tempi record per non compromettere la possibilità degli alunni di tornare a frequentare le normali attività didattiche dopo la pausa natalizia.

Per eliminare l’umidità dalle pareti è stata eseguita la spicconatura dell’intonaco, la spazzolatura delle superfici, l’installazione di contropareti con pannelli in fibrocemento e in ultimo la stuccatura e la tinteggiatura delle pareti con la posa in opera dei nuovi battiscopa.

I lavori sono stati eseguiti senza alcuna spesa aggiuntiva per l’Ente rispetto a quanto previsto nell’accordo quadro stipulato con la ditta che si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria.

“Le scuole rappresentano una priorità – ha affermato l’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Cicchella – per la nostra Amministrazione Comunale. Il nostro obiettivo è promuovere scuole aperte e inclusive in modo da dare ai ragazzi un punto di riferimento stabile non solo nelle ore in cui si svolgono le attività scolastiche. Il prossimo anno scolastico 2024/25 vedrà inoltre l’estensione del servizio di refezione alla scuola Primaria in via sperimentale, coinvolgendo esclusivamente gli alunni di una sola sezione per ogni singolo plesso scolastico, con una proiezione di circa 600 bambini”.