Marcianise. RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA E DEL MANTO STRADALE IN VIA GARIGLIANO

In quell’occasione il sindaco Antonio Trombetta riuscì a strappare l’impegno da parte della società di ammodernare la rete in tutte quelle strade dove sono già stati pianificati dal Comune lavori di riqualificazione prima della loro esecuzione, proprio per evitare successivi interventi di ripristino parziale dell’asfalto che pregiudicherebbero nuovamente le condizioni delle strade.

Durante l’incontro fu sottoscritto un verbale in cui le due parti, Comune e Itl Spa, concordarono le attività da svolgere per recepire e affrontare in maniera risolutiva le segnalazioni sollevate da singoli cittadini e comitati spontanei, attraverso un’azione coordinata, al fine di realizzare azioni necessarie e non più procrastinabili.

La condotta idrica di via Garigliano sarà interamente sostituita: l’intervento interesserà complessivamente un tratto di circa 461 metri lineari e sarà eseguito in due step, dall’ingresso su via Novelli all’incrocio con via Volturno nella prima fase per poi proseguire fino al termine di via Garigliano, una scelta adottata per contenere le naturali problematiche e le disfunzioni fisiologiche agli utenti finali, per quanto concerne in particolare l’approvvigionamento idrico.