MARCIANISE: RISSA TRA CLAN PICCOLO E BELFORTE NEL BEL MEZZO DELLA MOVIDA

E’ accaduto in via Marchesiello e via Santoro a Marcianise verso le 3.30 della notte tra il sabato e la domenica, maxi rissa ,il gruppo era composto da trenta persone.

Hanno iniziato energicamente a spintonarsi e insultarsi , e poi sono passati alle mani vere e proprie , non occupandosi della movida circostante , non contenti delle mani e delle continue percosse , hanno iniziato ad estrarre le pistole.

Alcuni dei partecipanti hanno riconosciuto il motivo della rissa , pare che gli affiatati della rissa facevano parte del gruppo Piccolo e Belforte.

La vicenda è stata già denunciata alle forze dell’ordine.