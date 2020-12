MARCIANISE, RITARDI NELL’EROGAZIONE DEI BUONI SPESA, MANCA LA DELIBERA DI GIUNTA

MARCIANISE – Ritardi ed una serie di violazioni all’interno del Comune di Marcianise, per quel che concerne i buoni spesa, con una procedura ancora in stand-by. Ci sarebbero ritardi dovuti alla mancata approvazione della delibera di giunta.

Su quelle che sono i buoni spesa i buoni spesa alimentari, per quanto riguarda la loro erogazione, ci sarebbe una querelle. Ma cosa sta succedendo esattamente all’interno del Comune di Marcianise? A farsi questa domanda è uno dei consiglieri comunali Alessandro Tartaglione, consigliere comunale di opposizione di Marcianise che dopo essere stato sollecitato più volte da molti cittadini, a seguito di una serie di gravi ritardi con cui l’amministrazione comunale sta procedendo alla elargizione dei buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari destinati ai nuclei familiari che si trovano in una situazione di grossa precarietà e difficoltà economica, ha cercato di fare un po’ di chiarezza.

A tutt’oggi quello che è l’ufficio preposto è ancora in perenne in attesa di una delibera di giunta per poter procedere alla pubblicazione dell’avviso che contenga tutti i termini per gli aventi diritto e le modalità di invio della richiesta; come per tutti gli altri comuni, alcuni dei quali già da più di una settimana hanno pubblicato l’avviso, il Ministero degli Interni ha provveduto ad accreditare le somme spettanti già alla fine di novembre scorso presso il nostro Comune. Come l’altra volta la somma accreditata è di circa 350mila euro.

Ancora prosegue il consigliere con questa dichiarazione “ai nuclei familiari, in base alla loro configurazione, saranno elargiti buoni di varia entità e distribuiti in base al numero delle istanze che perverranno e che saranno accolte; la procedura di presentazione della domanda dovrebbe avvenire attraverso la piattaforma “Un Buono per te”, promossa da Anci Campania. In questo modo i cittadini aventi diritto si vedranno accreditare l’importo direttamente sulla tessera sanitaria.“