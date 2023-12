Marcianise. Ritorna la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Umberto I

Ritorna la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Umberto I. È stata concessa l’autorizzazione all’istallazione alla ditta CRISPINO TOMMASO, con sede legale a Pietrelcina.

La pista sarà attiva dal 07/12/2023 al 08/01/2024, nell’ambito delle iniziative legate a XMAS ON THE STREET 2023. La ditta contraente, si impegna a mettere a disposizione dei Servizi Sociali trecento ingressi gratuiti , riservati a ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 17 anni, nel periodo che va dal 22 al 29 Dicembre 2023. Gli accessi gratuiti, saranno validi per un’ora al giorno. I destinatari dei pass saranno individuati dai Servizi Sociali del Comune di Marcianise, tra le famiglie prese in carico e tra i ragazzi collocati in strutture di tipo residenziale o semiresidenziale.

L’ Amministrazione, fa sapere, che, si impegna a favorire tutte le iniziative, che risultino idonee, da un lato, a promuovere e valorizzare il territorio, anche al fine di rilanciarne le attività turistiche e produttive e, dall’altro, a consentire alle famiglie, soprattutto a quelle prese in carico dai servi sociali comunali, di poter fruire per le prossime festività natalizie di un’attrazione mai realizzata sul territorio comunale.