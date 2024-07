Marcianise. Riunito ieri sera, martedì 23 luglio 2024, il Comitato Promotore locale del referendum.

“Si è riunito ieri sera, martedì 23 luglio 2024, presso la sede della Cgil di Marcianise (Caserta) in piazza Principe di Napoli, il Comitato Promotore locale – si legge nel comunicato – del referendum contro l’Autonomia Differenziata, per lanciare sul territorio marcianisano, la campagna referendaria per raccogliere le firme contro la Legge Calderoli. Un Arcobaleno di forze democratiche, tra Sindacati, Partiti e Associazioni, che si sono messe insieme, per contrastare una Legge scellerata, che avrà effetti nefasti in ogni ambito e in ogni settore, ma soprattutto che impatterà negativamente sulla vita delle persone. Una Legge che sferra un duro colpo al Sud Italia e all’unità del Paese. Un Comitato permanente – si legge ancora – ma aperto a qualsiasi realtà voglia contribuire a sostenere insieme una battaglia di diritti e di dignità. Nei prossimi giorni saranno resi noti tutti i luoghi ed i banchetti dove sarà possibile firmare per il referendum”.