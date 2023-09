I marcianisani, con rubinetti a secco fino a domani mattina.

Iniziati i lavori per la sostituzione di una parte dell’infrastruttura idrica, che alimenta Marcianise. I lavori si protrarranno fino a domani mattina alle 6.00. Nella giornata odierna resteranno chiisi, gli uffici comunali e le scuole. I lavori si sono resi necessari per ripristinare, la corretta portata idrica in alcune zone della città.