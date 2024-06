Marcianise. Sabato 15 giugno, la ‘Partita del Cuore’

Si terrà sabato 15 giugno, a partire dalle ore 16.00, presso Piazza Livatino in via Giudice Falcone, la ‘Partita del Cuore’ promossa dal Forum dei Giovani del Comune di Marcianise per raccogliere fondi a sostegno della ricerca da donare all’Ail, l’Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mielomi.

‘In campo per una causa giusta’ si sfideranno in una inedita partita di calcetto i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e quelli del Forum dei Giovani.

L’evento sarà trasmesso in diretta da RadioCaserta Tv e ospitato in Piazza Livatino grazie alla disponibilità dell’A.S.D. Karma presieduta da Francesco Lombardi.

‘Fare rete con le associazioni del territorio – ha affermato il presidente del Forum dei Giovani, Vincenzo Moretta – perché il Volontariato fa bene al cuore. Questa iniziativa vuole essere l’occasione per unire le forze per una causa giusta, divertendoci insieme all’insegna dei sani valori dello Sport. Sono previste tante attività, non ci annoieremo. Invito tutti i cittadini a partecipare e colgo l’occasione per ringraziare quanti hanno aderito a questo evento, contribuendo in maniera determinante alla sua realizzazione”.