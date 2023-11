Il comune di Marcianise ha pubblicato l’Avviso pubblico per affidamento in concessione di piazze cittadine senza oneri per il Comune.

Verranno affidate in concessione le seguenti piazze cittadine:

– Piazza Nassiriya;

– Piazza Pertini;

– Piazza della Rampa;

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 del 15 dicembre 2023

Clicca qui per .Gli allegati per la presentazione delle richieste