Marcianise. Scade il 30 novembre 2023 l’opportunità di far rivivere il centenario cedro del Libano.

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta per far rivivere il centenario cedro del libano che era ubicato nel cortile del Comune, abbattuto il mese scorso per prevenire potenziali gravi pericoli per la pubblica incolumità, ha pubblicato un avviso per acquisire le disponibilità degli artisti locali a realizzare opere d’arte lignee, utilizzando il tronco custodito in seguito alla rimozione, ispirati a personalità, avvenimenti, beni materiali e immateriali, rappresentativi della identità locale.