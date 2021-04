MARCIANISE, SFONDATA LA GUARDIOLA DEL COMUNE

Marcianise – Sfondata la guardiola all’interno del Comune marcianisano, questo in breve quanto accaduto

Un atto vandalico ai danni del Comune di Marcianise, appena terminato il consiglio comunale per l’approvazione del bilancio. Lo comunica il sindaco Antonello Velardi in un suo post su Facebook.

«Abbiamo approvato il bilancio comunale ed è stato un grande risultato per Marcianise e anche per la mia giunta e per i miei consiglieri. Il tempo di concludere il consiglio (assenti le opposizioni) e di scambiare due chiacchiere e ci hanno fatto subito un regalo. Uno sconosciuto è penetrato nel Comune e ha sfondato la guardiola all’ingresso. Ha rotto i vetri con un oggetto contundente. Poi è scappato, con un motorino. Chi sia stato e perché l’abbia fatto lo accerteranno gli investigatori. Certo, non è buon segnale».