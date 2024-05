Marcianise. Sottoscritto in Prefettura il Patto per la sicurezza urbana.

Sottoscritto in Prefettura ‘Il Patto per la sicurezza urbana per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata nella città di Marcianise’, alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, del prefetto Giuseppe Castaldo e del sindaco Antonio Trombetta. Il patto tra Comune di Marcianise e Prefettura di Caserta come riferisce il Sindaco Trombetta, “consentirà di porre in essere una serie di azioni concrete ispirate a una nuova e strutturata visione del futuro cittadino in un’ottica di maggiore sicurezza urbana. Vivere più sicuri, nei luoghi comuni e di aggregazione, per un benessere transgenerazionale, rappresenta un obiettivo prioritario per la nostra Amministrazione, perseguibile solo attraverso quella proficua sinergia tra Stato e Comune a cui siamo giunti silenziosamente in questo primo anno di lavoro, grazie a un intenso impegno da parte delle Istituzioni coinvolte. Con questo Patto avremo la possibilità di affrontare il tema della sicurezza urbana complessivamente impegnandoci su vari fronti come il contrasto alle dipendenze, l’educazione alla legalità, la lotta alla mala movida”. Tra le varie iniziative, quella di riservare l’immobile di via S. Giuliano, conosciuto come palazzo ex Giudice di Pace ad ospitare il Commissariato di Polizia di Marcianise. Sull’intero territorio comunale verranno istallate nuove telecamere per un più approfondito controllo del territorio da parte della polizia.