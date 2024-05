Marcianise. Sottoscrizione protocollo legalità.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta nell’ambito delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità sul territorio di Marcianise, ha promosso e sottoscritto con l’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere un protocollo d’intesa per porre in essere un programma di attività in materia di sensibilizzazione al rispetto delle regole, della legalità e per favorire la partecipazione di tutti i cittadini alla vita civile, sociale, politica ed economica.