Marcianise. “Stop alla violenza : il rispetto e’ la chiave”. Al Liceo Quercia arriva il Prefetto Giuseppe Castaldo

Marcianise. “Stop alla violenza : il rispetto e’ la chiave.”questo l’evento che , In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, la comunita’ del Liceo ” Federico Quercia”, guidato dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta, ha organizzato per avviare un confronto ed un dibattito sulla violenza ed, in particolare, sulla violenza contro le donne, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca.

Ad interloquire con i giovani del ” Quercia” sara’ il Prefetto di Caserta, S.E. Dott. Giuseppe Castaldo, per testimoniare l’importanza di un impegno corale finalizzato a contribuire per superare la piaga della violenza contro le donne, che affligge la nostra società.

Il convegno si svolgera’ mercoledi’ 29 novembre a partire dalle ore 10.30, nell’Aula Magna del prestigioso liceo e si aprira’ con i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta a cui seguiranno gli interventi del Prefetto di Caserta, Dott. Giuseppe Castaldo, del Sindaco di Marcianise, Dott. Antonio Trombetta, e della Dott.ssa Marilu’ Musto, Giornalista e Componente della Commissione Pari Opportunita’ dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

” Per l’intera Comunita’ del Liceo ” Quercia” – ha dichiarato Diamante Marotta– e’ un onore ricevere la visita del Prefetto di Caserta ed ascoltare la parola del Governo, che egli rappresenta, al fine di indicare ai nostri giovani una strada di speranza. Come cittadini e come educatori siamo impegnati quotidianamente al contrasto alla violenza e ad ogni forma di discriminazione e stereotipo di genere per costruire, assieme ai ragazzi , una cultura del rispetto e delle pari opportunità”.

Il progetto ” Stop alla violenza : il rispetto e’ la chiave” , fortemente voluto dal Dirigente Scolastico, e’ stato coordinato dalle Proff. Irene Cecere, Giovanna Paolino,Angela Romano con il supporto del Collaboratore Vicario Prof. Pasquale Delle Curti e della DSGA Dott.ssa Maddalena Di Bernardo.

All’evento parteciperanno le seguenti classi : 3A-5A-5D- 3L -5M-5N, individuate in ciascuno degli indirizzi di studio in cui e’ articolato il Liceo ” Federico Quercia”. Il servizio d’ordine sara’ curato dagli studenti della classe 4A.

“La violenza, in particolare quella femminile, che ottenebra la nostra societa’ – ha concluso Diamante Marotta– va contrastata creando una cultura del rispetto: in famiglia, a scuola, nella società, a lavoro: Solo un contesto culturale attento alle differenze e alla libertà femminile potrà agire efficacemente sulla prevenzione“.