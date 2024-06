Marcianise. Successo di pubblico al concerto di Serena Brancale.

Una Piazza Carità così gioiosa e soprattutto invasa da migliaia di persone festanti per il concerto di Serena Brancale non la si vedeva da oltre dieci anni, la XV edizione de “Allegro, Marcianise in Jazz” ripopola il salotto cittadino dell’Annunziata e soprattutto raggiunge cifre record di presenze e si conferma anno dopo anno manifestazione sempre più seguita. Mercoledì scorso una Marcianise festosa, matura, composta e partecipativa ha preso d’assalto Piazza Carità per assistere al concerto dell’artista barese che ha regalato una serata di alta qualità musicale visto il suo spessore che va aldilà degli ultimi suoi successi “Baccalà” e “La Zia”. Un’artista completa, polistrumentista con una voce eccezionale elogiata anche da un’icona mondiale del jazz americano quale Quincy Jones, la sua poliritmia ha regalato ad una piazza praticamente sold out (evento gratuito) oltre un’ora e mezza di repertorio che ha omaggiato anche grandi come Lucio Dalla, Pino Daniele e Tullio De Piscopo. L’Associazione Majeutica organizzatrice dell’evento come sempre non ha mai sbagliato la scelta dell’artista, anzi questa volta ancora di più azzeccato scegliendo la cantante nel pieno del suo successo e sfruttando l’ondata del suo “Baccalà on Tour” che quindi ha fatto tappa anche a Marcianise. Il tour della Brancale è cominciato lo scorso 25 aprile, ha attraversato e attraverserà tutta l’Italia con una tappa anche in Marocco a Marrakech e grazie alla direzione artistica del M° Domenico Birnardo è approdato in Terra di Lavoro “L’obiettivo sin dalla priva edizione, quando cominciammo nell’intima Rettoria di San Carlo, era quello magari un giorno di arrivare a riempire una piazza e direi che nel tempo ormai l’obiettivo è raggiunto – dichiara Birnardo – questo però non ci rende appagati. Vogliamo continuare a tenere vivo l’interesse ed a far crescere questa manifestazione visto il fattivo interesse mostrato dal pubblico edizione dopo edizione. Ringraziamo l’amministrazione comunale per la collaborazione ed ovviamente tutti gli sponsor che ogni anno grazie al loro contributo ci permettono di crescere, altrimenti sarebbe davvero difficile realizzare un festival del genere in città”. Birnardo dalla prima edizione cura la direzione artistica della kermesse di Majeutica (giugno 2007), docente di Tromba presso l’I.C. “Aldo Moro” di Marcianise, negli anni è riuscito a portare sul palco del festival artisti del calibro di Stefano Di Battista e Nicky Nicolai, la tromba del cinema italiano e del maestro Ennio Morricone ovvero Nello Salza, Andrea Tofanelli, Andrea Giuffredi, i Dirty Six con Simona De Rosa, il compianto Aldo Bassi in trio e con Tabur Jazz Band, Flavio Boltro, e soprattutto Fabrizio Bosso prima con i Latin Mood e lo scorso anno con Julian Oliver Mazzariello. L’edizione di quest’anno godeva del patrocinio sia del Comune di Marcianise che della Provincia di Caserta. A presentare la serata l’attore ed ingegnere casertano Raffaele Panariello e la professoressa Antonella Golino. Nonostante quindi un semplice giorno infrasettimanale d’estate, Marcianise ha risposto positivamente all’evento, anzi ha strabiliato la vista dall’alto di chi ha preso la scena come Serena Brancale e che ha tenuto il palco e l’attenzione in una maniera impeccabile con un viaggio musicale eccellente e di spessore gradito alla folla che le ha tributato applausi a scena aperta, in apertura l’artista locale Klem. Tante le persone anche da fuori Provincia che non hanno voluto perdere l’appuntamento a dimostrazione che la città è pronta ad ospitare e vuole essere protagonista per eventi del genere. Archiviata la quindicesima edizione magari dopo un po di meritata pausa si comincerà a pensare perché no già alla prossima, Majeutica d’altronde non finisce mai di stupire in tutto quello che fa dal lontano dicembre del 2000, suo anno di fondazione come associazione.