Marcianise. terminata la bonifica delle mini discariche sulla Strada Provinciale 165 in località Airola.

‘Si conclude la prima fase – ha affermato il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Pasquale Salzillo – di un percorso che ho seguito passo dopo passo sin dal principio. Ringrazio il presidente Giorgio Magliocca e il dirigente Giovanni Solino per l’attenzione riservata al nostro territorio. Questa mattina la Provincia ci ha consegnato una telecamera che utilizzeremo per sorvegliare queste aree e contrastare l’abbandono dei rifiuti, fenomeno che va combattuto innanzitutto con il controllo del territorio. Siamo ora al lavoro per ultimare l’iter amministrativo che ci consentirà di restituire ai cittadini altri spazi che negli anni sono stati trasformati in vere e proprie mini discariche abusive. E’ necessario non abbassare mai la soglia di attenzione per scongiurare questo fenomeno, è una battaglia questa infatti che può essere vinta solo se combattuta in sinergia con le Forze dell’Ordine e facendo rete con il mondo dell’associazionismo’.