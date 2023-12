Marcianise, tutti gli eventi natalizi, promossi dall’Amministrazione comunale.

Ufficializzato il programma degli eventi natalizi promossi dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta. Sono ben 33 le iniziative che hanno ricevuto il patrocinio morale ed economico da parte del Comune di Marcianise per una spesa complessiva di 53mila euro. I fondi necessari per il finanziamento delle manifestazioni provengo da diversi capitoli di spesa e sono il risultato della sinergia tra l’assessorato alla Cultura, alle Pari Opportunità e alla Famiglia e alle Politiche Sociali, retti rispettivamente dagli assessori Lisa Froncillo, Carmen Posillipo e Antonio Golino.

Le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione del cartellone sono 20: Angeli a mano a mano ODV, Circus on the Street, Parrocchia Santa Maria della Sanità, Associazione musicale F.Busacca, Associazione Cattolica Italiana, Associazione Cattolica Volontariato San Simeone Profeta, Associazione Culturale Caronte, Associazione Giuliano Margherita, Associazione Motoclub Mascalzone Marcianise, Show live, Amacom, Associazione Pro Loco Marcianise APS, Nuovo Basket Marcianise, Associazione Duality music, Teatro distinto, Princejaydee, Marcianise Vale, Nuovo Leopoldo Mugnone, Associazione Ugo Valerio, Amici del Presepe e S.C. Velodromo.

Il programma è stato stilato per assecondare i gusti di tutti, coinvolgere e intrattenere giovani e meno giovani, famiglie intere, bambini e ragazzi. Gli eventi si svolgeranno in diversi quartieri della città. “Il cartellone di eventi – ha commentato il sindaco Antonio Trombetta – completa insieme alle luminarie e alla pista di ghiaccio di pattinaggio il nostro progetto di Natale nuovo e inclusivo per i cittadini di Marcianise. Siamo stati attenti a valorizzare tutte le potenzialità del territorio, coinvolgendo il maggiore numero di soggetti e coprendo con gli eventi l’intero territorio comunale. Per il primo anno le luminarie sono state installate in strade dove prima non si avvertiva minimamente l’atmosfera natalizia, in particolare in quelle dove esistono tante realtà commerciali che rappresentano una parte importante del tessuto socio economico locale”.

Ecco il calendario completo dei prossimi eventi:

15 Dicembre

AMACOM ‘Natale in Via Marchesiello’- Via Mundo e via Marchesiello ore 18.00

16 Dicembre

Associazione Circus on the Street ‘XMAS CIRCUS IN TOUR’ – Via San Giuliano ore 16.00

Associazione Cattolica Italiana ‘XXII Mostra Missionaria’ – Cappella di Sant’Anna delle Suore Ancelle dell’Immacolata – Via Canonico De Paolis – ore 9-13 / 16-19

Associazione Duality Music ‘IN…CANTO DI NATALE – Piazza Umberto I°’ ore 19.30

Associazione Angeli a mano a mano ODV ‘Natale sotto l’albero’ – Piazza Padre Pio ore 17

17 Dicembre

Associazione Circus on the street ‘XMAS CIRCUS IN TOUR’ – Viale della Vittoria ore 16.00

Associazione Angeli a mano a mano ODV ‘Natale sotto l’albero’ – Piazza Padre Pio ore 17

20 Dicembre

SHOW LIVE ‘Presepe vivente con attori in costumi del ‘700’ – Parco Padre Pio ore 17.30

21 Dicembre

Associazione Giuliano Margherita ‘Generoso Natale Concerto Gospel’ – Ospedale Anastasia Guerriero ore 18.00

Show Live ‘Coro Gospel Best Christmas Love’ – Palazzo della Cultura ore 20.30

22 Dicembre

Associazione Culturale Caronte ‘Natale in Musica’ – Piazza Carità ore 18.00

23 Dicembre

Princejaydee ‘Villaggio di Natale’ – Cortile Casa comunale ore 17.00

24 Dicembre

Parrocchia Santa Maria della Sanità ‘Natale Rione Carzani’ – ore 15.00

NBM ‘Un Cesto…per Natale’ – Piazza Umberto I° ore 10.00

25 Dicembre

Show live ‘Artisti di strada’ – centro storico cittadino ore 11.00

Amici del Presepe e S.C. Velodromo ‘Presepe vivente’ – via Luigi Fuccia 79 ore 19

26 Dicembre

Parrocchia Santa Maria della Sanità ‘Natale Rione Carzani’ – Concerto Chiesa via G. Foglia ore 19.00

Amici del Presepe e S.C. Velodromo ‘Presepe vivente’ – via Luigi Fuccia 79 ore 18.30

27 Dicembre

Associazione ‘F. Busacca’ – ‘Luigi Salzano e la Chiesa dell’Annunziata’ direzione M. Francesco Saverio Di Lillo – Chiesa della SS. Annunziata ore 18.00

Associazione Marcianise Vale – Iniziativa “La felicità scivola addosso” – Palazzo della Cultura ore 18

Show Live ‘Trenino itinerante centro storico cittadino’ – ore 16.30

28 Dicembre

Associazione Ugo Valerio ‘Concerto di Natale’ – Chiesa di San Simeone ore 19.00

29 Dicembre

Associazione Duality Music ‘Heart and soul’- Palazzo della Cultura ore 20.00

Associazione Marcianise Vale ‘Al cinema con Marcianise Vale’ – ore 10.30 sala Cinepolis

30 Dicembre

Amici del Presepe e S.C. Velodromo ‘Presepe vivente’ – via Luigi Fuccia 79 ore 18.30

1 Gennaio

Associazione Cattolica di Volontariato ‘San Simeone’ ‘Quartetto espresso’ – Chiesa di San Simeone Profeta ore 18.00

Amici del Presepe e S.C. Velodromo ‘Presepe vivente’ – via Luigi Fuccia 79 ore 18.30

3 Gennaio

Associazione Nuovo Leopoldo Mugnone ‘Musica in leggerezza’ – Chiesa di San Carlo ore 19.30

5 Gennaio

Associazione Circus on the street ‘Aspettando la Befana” – Piazza Umberto I° ore 16.00

Parrocchia Santa Maria della Sanità ‘Natale Rione Carzani’ – Consegna doni Chiesa via G. Foglia ore 19.00

AMACOM ‘Aspettando la befana’ – via Mundo e via Marchesiello ore 18.00

Amici del Presepe e S.C. Velodromo ‘Presepe vivente’ – via Luigi Fuccia 79 ore 18.30

6 Gennaio

Parrocchia Santa Maria della Sanità ‘Natale Rione Carzani’ – Processione ore 10.00 Associazione Moto Club Mascalzone ‘Motobefana’ – Piazza Carità ore 9.00

Festeggiamenti Parco Padre Pio ore 12.15 – 13.30

Amici del Presepe e S.C. Velodromo ‘Presepe vivente’ – via Luigi Fuccia 79 ore 18.30