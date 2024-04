Marcianise. Una mattinata al Ring verde.

L’iniziativa si inserisce nel ciclo di eventi lanciati dal 2021 da McDonald’s in collaborazione con Assoambiente e Ulitalia con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza luoghi e spazi di convivialità e incontro, come parchi, aree verdi o spiagge, con il coinvolgimento di più di 6.500 volontari, l’adesione di oltre 100 scuole, società sportive e associazioni, e un bilancio di circa 3200 sacchi raccolti pari a 13 tonnellate di rifiuti solo nel 2023.

“Abbiamo accolto la richiesta di patrocinio da parte dell’azienda– ha affermato il sindaco Antonio Trombetta – in linea con la politica adottata in questo primo anno dalla nostra Amministrazione comunale nell’ottica di costruire un confronto costante e una collaborazione fattiva con tutti gli attori del territorio, convinti che una Marcianise nuova e migliore può essere possibile solo attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti. Siamo sicuri che presto ci saranno altre iniziative di questo genere. La partecipazione delle scuole ha certamente arricchito questo evento. La riqualificazione del Ring Verde, grande intuizione e opera da completare e rilanciare, è tra le priorità nella nostra agenda amministrativa. Attorno a questo meraviglioso ecosistema, per troppi anni vittima di sversamenti e abbandonato a un triste destino, ruota un progetto già finanziato che a breve prenderà forma. Intanto siamo al lavoro per preservare il laghetto artificiale che anche quest’anno con il cambio delle temperature rischia il prosciugamento, a causa soprattutto della mancanza del motore che alimenta le pompe di immissione dell’acqua, conseguenza dal furto avvenuto diversi anni fa, mai riacquistato’.