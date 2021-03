Marcianise. Velardi: “chiudo tutto” e firma le nuove restrizioni.

Di Jessica A, Silvestro

Il Sindaco del comune di Marcianise, come già preannunciato domenica,ha deciso di adottare nuove misure restrittive volte al contenimento del contagio da Coronavirus. Le misure sono estese a tutta l’area comunale,Centro Commerciale Campania incluso.

“5 persone per volta nei locali,a prescindere dalla loro grandezza”,dice Velardi che firma la chiusura di bar e tabacchi alle 14:00. L’unica attività consentita alle pizzerie,ai ristoranti e alle mense è il delivery.

Tutto chiuso nel weekend,fatta eccezione per Farmacie ed edicole aperte il sabato fino alle 14(fino alle 18 dal lunedì al venerdì). Categoricamente chiusi i parchi,le ville comunali e i giardini”.