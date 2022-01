Marcianise/ Viale Carlo III, tamponamento a catena: 4 le auto coinvolte, 3 i feriti

Erano all’incirca le 15,30 ieri pomeriggio quando quattro sono state le autovetture ad essere rimaste coinvolte in un sinistro: un tamponamento a catena nel territorio di Marcianise, Viale Carlo III, in prossimità del punto vendita Elettrocampania. Sul posto sono poi giunte le forze dell’ordine seguite dalle ambulanze, per trasportare le persone ferite in ospedale. Tre i feriti, in condizioni che non sarebbero apparse gravi, stando ad un primo bilancio. Tra i primi soccorsi si segnalano quelli prestati da un medico, che era di passaggio lungo l’arteria stradale, e da una pattuglia della Brigata bersaglieri Garibaldi, impegnata sul luogo nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”.