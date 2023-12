Marcianise. Xmas on the street 2023 è possibile partecipare con proposte artistiche e culturali.

Si rende noto che è stato pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’acquisizione di iniziative e progetti a carattere artistico-culturale, ludico-ricreativi, di inclusione sociale e di promozione del territorio per la definizione del programma dell’evento natalizio “XMAS ON THE STREET 2023”.

Le domande, compilate utilizzando la relativa modulistica, dovranno pervenire, a pena di esclusione, al I Settore – Ufficio Attività Culturali, entro il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 5 dicembre 2023.

Cliccare sul link di seguito per prendere visione dell’Avviso pubblico e scaricare la modulistica da utilizzare.

https://www.comune.marcianise.ce.it/it-it/avvisi/2023/cultura-eventi-e-manifestazioni/avviso-pubblico-xmas-on-the-street-2023-297840-1-219f59c2718b7c44f2a8e339a8b82db0?attivita-culturali-7696#hattivita-culturali