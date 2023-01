Marco D’Amore al Teatro Ricciardi presenta Napoli Magica

Marco D’amore torna al Teatro Ricciardi per presentare il suo film che lo vede nei panni di attore e regista. Sabato 7 gennaio alle ore 21.00 l’artista casertano sarà presente in sala per raccontare luci e ombre di Napoli Magica. La pellicola presentata al Torino Film Festival 40 e poi a Sorrento all’interno delle giornate di Cinema è stata scritta dall’amico Francesco Ghiaccio. Sullo schermo D’amore presenta un viaggio tra le strade e i sotterranei della sua città provando a capire dove risiede la magia di Napoli. Il percorso, che dalla favola arriva alla realtà, attraversa luoghi iconici del capoluogo campano come il Cimitero delle Fontanelle e Castel dell’Ovo, dove prendono vita i volti della gente incontrata nei sobborghi, i personaggi e i miti, da Parthenope a Pulcinella.

<< Siamo particolarmente felici di inaugurare gli incontri d’autore del 2023 con un amico a cui siamo particolarmente legati – dice Francesco Massarelli – e verso cui nutriamo sentimenti di stima profonda>>. Il direttore artistico di Capua film fest- dialoghi d’autore ricorda che l’attore di Gomorra è stato già ospite al teatro Ricciardi in occasione del suo primo lavoro da regista, L’immortale, ed in seguito per la pubblicazione del romanzo Vesuvio, in un evento promosso da Capua Il luogo della lingua Festival. << Il suo forte legame con il territorio ed il riconoscimento del nostro impegno ci rendono davvero molto orgogliosi>>, conclude Massarelli. L’appuntamento con la proiezione è previsto sia alle ore 18.00 che alle ore 21.00. La presenza del regista è solo alle ore 21.00. Per maggiori info: www.teatroricciardi.it