Mare senza plastica. Il Rotary Club incontra gli studenti del Don Gnocchi

Il Rotary International – Distretto 2101 Rotary Club Maddaloni Valle di Suessola ha organizzato il 20 marzo un dialogo sulla tutela del mare con gli alunni del Liceo Don Gnocchi di Maddaloni presso L’Auditorium della Parrocchia Sant’Alfonso Maria dè Liguori. La D.S. Dott.ssa Annamaria Lettieri, ha salutato e ringraziato la Presidente del Rotary Club Maddaloni Valle di Suessola Dott.ssa De Lucia Rosanna, la vice Presidente Prof.ssa Raffaelina Divano e la Dott.ssa Erlisiana Anzalone Ricercatrice CNR–ISAFoM -Socia R.C.Napoli Angioino – Commissione Distrettuale “Mare senza plastica”. “Proprio nel mese dedicato all’Acqua – ha spiegato il Presidente del Rotary Club Maddaloni Valle di Suessola Dott.ssa Rosanna De Lucia, abbiamo ritenuto importante organizzare questo incontro al fine di affrontare le criticità che interessano il nostro mare e condividerne gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione”. Il Rotary è da sempre impegnato a sostenere le attività che rafforzano la conservazione e la tutela delle risorse naturali, a promuovere la sostenibilità ecologica e a favorire l’armonia tra le comunità e l’ambiente. Molto interessante e ricco di spunti di riflessione è stato l’intervento della Dott.ssa Anzalone, che ha sottolineato l’importanza fondamentale di questo incontro per far riflettere le giovani generazioni sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, e sull’importanza della salvaguardia del mare, inoltre con simpatia e professionalità ha saputo incuriosire e attirare l’attenzione degli allievi del Liceo Don Gnocchi che le hanno posto varie ed interessanti domande. Infine ha concluso il suo intervento invitando tutti i ragazzi ad emulare il colibrì della favola africana, ossia ad essere una piccola goccia e a fare ciascuno la propria parte per evitare ulteriori danni ambientali alle future generazioni.

La D.S. dott.ssa Annamaria Lettieri, ha voluto fortemente questo incontro soprattutto per informare, sensibilizzare gli alunni sull’ importanza dell’acqua come risorsa preziosa e fondamentale per ogni forma di vita e ha ribadito che –“la cura dell’ambiente è un tema che riguarda tutti, infatti il nostro benessere e la nostra salute dipendono strettamente dal modo in cui trattiamo le risorse ambientali, e dalle scelte che compiamo per preservare la natura che ci circonda”. A tal proposito, la D.S. ha sottolineato che tanti sono i progetti attivati al Liceo Don Gnocchi come quello di Scuola Viva “Plastic Free”, le cui azioni mireranno a dare un contributo positivo nell’ambito della cittadinanza attiva sul riciclo di materiali di riuso come plastica e derivati e riduzione inquinamento ambientale Gli obiettivi si richiameranno a quelli previsti dall’agenda 2030 in particolare all’ Obiettivo 14 che ha la finalità di conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine. L’Auditorium è stato allestito con degli abiti ispirati all’acqua che nasce dal progetto PCTO “Le figlie dell’acqua, gocce d’arte”, realizzati dagli allievi del Liceo Don Gnocchi sez. Artistico indirizzo Design e Moda e con meravigliosi disegni realizzati dagli alunni del biennio del Liceo Artistico nelle discipline grafico-pittoriche.

La D.S. ringrazia vivamente Don Matteo Coppola per la sua ospitalità.