Maria Bergantino eletta alla guida della SLP Cisl

SLPCISL Caserta: Il congresso Territoriale

Si è svolto il 16/12/2021 al Grand Hotel Vanvitelli è stata eletta per la prima volta , nella storia dei postelegrafonici della CISL , Segretario una donna Maria Bergantino, che subentra all’uscente Angelo Cafarelli che sarà il Tesoriere del nuovo Direttivo , guiderà l’SLP per i prossimi 4 anni . L’evento ha avuto la partecipazione di 48 delegati , in rappresentanza di tutte le iscritte e degli iscritti del territorio e di molti ospiti. Apprezzata la presenza delle istituzioni , il Sindaco di Caserta Avv. Carlo Marino , il Sindaco di S. Nicola la Strada Dott. Vito Marotta rappresentato dall’Avv. Santucci Eligia , il Consigliere Regionale Santangelo Vincenzo, il Segretario USR Campania Salvatore Topo, il Segretario UST Gianni Letizia, il Segretario FNP Regionale Antonio Magli, il Segretario FNP Vittorio Guida, il Segretario FIM Caserta Nicodemo Lanzetta, il Segretario FP Caserta Franco Delka Rocca e il Responsabile dell’INAS Caserta Medoro Milano, rappresentanti Aziendale delle due Filiali: Dott. Fabio Lentini DirFiliale Caserta 1, Ing. Giacomo Scibelli DirFiliale Caserta 2, Dott. Michelangelo Rossi Resp RU Filiale Casera 1 , Dott. Simona Palmisano RU Filiale Caserta 2 e Dott. Michela Errichiello Resp. G. O. Filiale Caserta 2. Naturalmente con la presenza del Segretario Regionale SLP Vincenzo Caracciolo e di tutti i Segretari Territoriali . Nel corso del dibattito sono state esaminate le grandi trasformazioni un atto nel settore Postale, la sua naturale evoluzione, connesso all’avvento della net- economy e della digitalizzazione del lavoro, ed il futuro che attende una delle più importanti aziende di servizi del nostro Paese. Si è trattato di un Congresso animato da alcune comprensibili preoccupazioni sulle prospettive del lavoro ma anche da molto entusiasmo e partecipazione, per la consapevolezza del ruolo imprescindibile che un Sindacato moderno come l’SLP è chiamato a svolgere per la tutela dei diritti dei Lavoratori.!!!