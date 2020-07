Maria Luigia Iodice (Noi Campani): “Impianti moderni per smaltire i rifiuti e sensibilizzare i cittadini”

CASERTA – “Rivalutazione e rilancio del territorio e salvaguardia dell’ambiente: sono queste alcune delle priorità della candidata al consiglio regionale nella lista “Noi Campani” Maria Luigi Iodice. «Campania Terra Felix.

Proprio così chiamavano la nostra terra fertile e felice da cui tanto si è ricavato in passato e da cui ancora tanto ci si può aspettare. La nostra terra – continua la Iodice – può essere ancora una fonte di grandi soddisfazioni per noi che in essa viviamo e di cui possiamo definirci orgogliosi. La Campania da ‘terra dei fuochi’ può e deve diventare un modello nazionale per le politiche di tutela ambientale, tema che mi è tanto a cuore.

Come? La risposta è molto semplice, basti pensare alle impiantistiche moderne per lo smaltimento dei rifiuti già presenti in Campania, alla costruzione di un rapporto tra economia e ambiente e soprattutto bisogna avere la capacità di sensibilizzare i cittadini alla tutela dell’ambiente attraverso il proprio esempio».

La candidata Maria Luigia Iodice sposta la sua attenzione sul litorale domitio: «Caserta – afferma – in quanto provincia marinara non deve più rinunciare al suo litorale, che deve essere rivalutato perché massacrato dalla speculazione edilizia, criminalità organizzata, inquinamento delle falde acquifere fluviali e marine. Per questo sarà fondamentale continuare il lavoro iniziato con il Masterplan del litorale Domitio-Flegreo, progetto promosso ed avviato dall’attuale giunta regionale capeggiata dal governatore Vincenzo De Luca» – conclude Maria Luigi Iodice.