Maria Luisa Vitale è la coordinatrice della consulta donne del P.S.L.

Si è tenuta ieri, giovedì 18 giugno 2026, presso la Casa Comunale di Napoli, l’assemblea del Partito Socialista Liberale.

Dirigenti, iscritti e simpatizzanti, si sono riuniti per discutere di vari punti che erano all’ordine del giorno.

I responsabili del partito: Felice Iossa, Salvatore Sannino e il Consigliere Regionale Giuseppe Boccia, hanno proposto la Dott.ssa Maria Luisa Vitale come coordinatrice regionale della consulta donne del partito.

Proposta che, poi, è stata votata all’unanimità dai presenti in sala.

“Oltre a Felice Iossa, Salvatore Sannino e Giuseppe Boccia, voglio ringraziare Romolo Vignola e tutto il gruppo di Caserta, che mi ha sostenuta – ha dichiarato Maria Luisa Vitale – Voglio esprimere, inoltre, la mia soddisfazione, in primis, di essere parte integrante di un Partito dall’ideologia politica sociale, aperto all’ascolto del popolo, dei giovani, delle donne, ma anche, e soprattutto, di poter dare il mio contributo, ascoltando e occupandomi, in particolar modo, del disagio giovanile.

Sono contenta – continua la dott.ssa Vitale – di affrontare con i ragazzi temi attuali, come il fenomeno hikikomori, che dilaga silente tra giovani ed adolescenti, il bullismo, il cyberbullismo.

Tutte le problematiche, quelle sopraelencate, che, se non affrontate con la dovuta attenzione, potrebbero indurre i giovani, durante i momenti di fragilità, a preferire l’isolamento sociale e, nei casi più estremi, addirittura, provocare il suicidio. È fondamentale ascoltare e far sentire ascoltati e compresi gli adolescenti ed i giovani”