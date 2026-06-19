Nuove tutele per le persone autistiche. Presentazione del pacchetto proposto dalla Regione

“Una comunità che cresce – Un impegno che continua” è il titolo dell’incontro pubblico che si terrà mercoledi’ 24 giugno alle 17:30 presso Don Peppe Green a Sant’Angelo in Formis. L’appuntamento riunirà istituzioni, famiglie e realtà del territorio per conoscere in anteprima il pacchetto di interventi che la Regione Campania sta preparando a favore delle persone con disabilità, con particolare attenzione al mondo dell’autismo.

Nel corso dell’evento sarà presentata ufficialmente “Oltre il Muro”, nuova associazione di famiglie che nasce nel nostro territorio grazie all’impegno di Lucia Marino, attivista con oltre trent’anni di esperienza nel campo dell’autismo, affiancata da Carmen Carrillo e Michele Casuccio, già figure attive e riconosciute nella comunità locale.

Interverranno Luca Trapanese, Raffaele Aveta e Paolo Colombo, che illustreranno le linee delle prossime misure regionali. Un momento di confronto atteso e un augurio alla nuova realtà associativa, che si propone come presidio stabile di ascolto, tutela e inclusione.

Foto in copertina di Michele Grauso