Voce dei luoghi. La musica al MANN

Note e melodie nelle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Domenica 21 giugno il MANN celebrerà l’edizione 2026 della Festa della Musica, quest’anno dedicata alla “Voce dei luoghi”, con l’apertura straordinaria serale e due eventi speciali per i visitatori.

Il Museo sarà visitabile con orario prolungato sino alle 23.30. Dalle 19 alle 22.30 il biglietto di ingresso costerà 10 euro.

Alle 20.30, nelle sale della mostra “Parthenope. La Sirena e la città”, il musicologo Dinko Fabris dedicherà un percorso guidato alle partiture ispirate al mito della sirena (da prenotare telefonicamente contattando i Servizi Educativi del MANN, tel. 081/4422336, sino a venerdì, dalle ore 10 alle 15, oppure in sede fino esaurimento posti).

Alle 21.30, con un concerto itinerante nelle collezioni del MANN, i solisti della Nuova Orchestra Scarlatti accompagneranno il pubblico in una suggestiva Promenade performance: si partirà dall’Atrio del Museo, per attraversare alcune sale della Sezione Campania Romana e il Giardino delle Camelie, giungendo poi nel Salone della Meridiana. Il repertorio dei solisti spazierà da Mesomede, cui si deve una delle rarissime espressioni musicali antiche giunte a noi, sino a Debussy, Britten e Morricone.

Durante tutta la serata, il MANNCaffé proporrà al pubblico un calice di vino o prosecco e taralli artigianali (costo della degustazione: 6 euro).

Al riguardo, Francesco Sirano, direttore generale del MANN, commenta: “La Festa della Musica è un’occasione unica per conoscere le meravigliose collezioni del MANN. Attraverso la suggestione dei suoni il Museo sperimenta approcci ed esperienze innovative alle esposizioni permanenti e temporanee, perché vogliamo un MANN che possa essere anche luogo di intrattenimento informato e consapevole secondo i principi della Convenzione di Faro”.