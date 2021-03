Maria Russo, nominata referente di Calatia Rosa a Parete

Parete/ Caserta. Maria Russo, giovane madre di 2 figli, giuglianese di nascita ma da 7 anni a Parete, fin da piccola affascinata dalla divisa. Comincia a lavorare come fotomodella ma poi diventa operatore di sicurezza.Da sempre impegnata nel sociale, oggi è operatore delle guardie zoofile (endas Frattamaggiore). Il 2019 è per li un anno cruciale: vince la battaglia contro il tumore al seno e nasce la collaborazione con il consigliere regionale Pasquale Di Fenza. Inizia una nuova battaglia, quella della prevenzione per salvare altre donne da questo terribile male: “la prevenzione prima di tutto. Sono la prova in prima persona che il tumore al seno, preso in tempo con relativa prevenzione, può essere sconfitto. Un tema molto sentito da tante donne, che Maria Russo ma affronta e vi si dedica anche grazie alla collaborazione con l’on. Pasquale di Fenza. Oggi Maria ricopre un altro importante ruolo: Infatti lo sportello antiviolenza Calatia Rosa del Team Boxic di Clemente Di Crescenzo la ha nominata responsabile per la città di Parete. Calatia Rosa attivisisma in provincia per il supporto alle donne vittime di violenza con tante iniziative collabora anche con una struttura rifugio per donne vittime di violenza, situata il località segreta.