Maria Valentino presenta Anima di Seta

Dopo il successo di “Hanami – La rinascita di una vita,” l’Architetto ritorna sulla scena letteraria con un secondo romanzo, dal suggestivo titolo ” “.

Un coinvolgente viaggio attraverso il tempo, che esplora le travagliate vicende di una famiglia e cattura a lettori sin dalle prime pagine: ecco il cuore del romanzo, pubblicato dal Gruppo Albatros e già presentato con successo a Maddaloni.

La trama si snoda in modo sorprendente e prende vita quando Giulia, una donna apparentemente realizzata, decide di aprire un antico baule, un prezioso dono della sua zia Imma. Questo semplice gesto innesca una serie di eventi, che condurranno la protagonista ad esplorare la complessa storia della sua famiglia, dai tumultuosi inizi del Novecento fino ai giorni attuali.

La cornice diacronica del romanzo si distingue per ampiezza ed abbraccia contesto storico estremamente ampio, che ripercorre le due guerre mondiali, le riforme scolastiche, il fascismo, l’opera lirica, lo sviluppo delle industrie, soprattutto nella regione Campania, le lotte per il genere, l’insurrezione cubana, la guerra in Vietnam e il conflitto in Ucraina.

Attraverso la filigrana degli eventi storici, emergono le vicende di una famiglia, sempre animate e ‘vivificate’ dal desiderio di trasmettere valori inoppugnabili di lealtà, coraggio, libertà, giustizia ed uguaglianza, portando i protagonisti alla consapevolezza che ogni vita ha un valore intrinseco ed è degna di essere pienamente vissuta.

L’architetto Maria Valentino dimostra ancora una volta il suo straordinario talento nella scrittura, in grado di arrivare ai lettori, toccando le corde dell’anima.

L’appuntamento per scoprire “Anima di Seta” è fissato per ̀ alle ore 18:30 presso il Circolo dei Lettori – Capua. A dialogare con l’autrice, , Dirigente scolastica del Liceo Manzoni di Caserta, e , Dirigente scolastica del Liceo Galileo Galilei di Mondragone. Le letture saranno curate da , mentre gli interventi musicali saranno eseguiti da .