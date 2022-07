Marianna Ferraro è stata nominata coordinatore cittadino di Azzurro Donna

Maddaloni – E’ di venerdì la riunione decisiva per confermare la nomina a coordinatore cittadino di Azzurro Donna di Marianna Ferraro.

“Abbiamo valutato diversi profili – spiega il commissario Maria Carmela Inverno – e la nostra scelta è caduta su una donna che, siamo convinti, sarà in grado di dare il giusto impulso al nostro partito”.

“Condividiamo – prosegue il commissario – una visione dell’impegno politico delle donne, fattivo e concreto. Non amiamo la cosiddetta parità, ma rivendichiamo una diversità che diventa ricchezza. Siamo donne del fare, abbiamo idee e intendiamo metterle in pratica con un’interlocuzione continua con l’amministrazione comunale”.

La quarantottenne calatina, diplomata al liceo linguistico e perito chimico, è una grande appassionata di corsa, da quella su strada, alle maratone, ai trial più impegnativi.

“Sono lusingata che la scelta sia caduta su di me – dichiara Marianna Ferraro – e metterò tutto il mio impegno in questa nuova sfida. Sentivo di dover dare il mio contributo alla città. Forza Italia rappresenta per me un punto di riferimento per i suoi valori liberali e liberisti, ne ho seguito l’evoluzione in questi ultimi anni e ne ho condiviso l’impostazione”.

“Ringrazio – conclude il neo coordinatore – l’Onorevole Carlo Sarro, Maria Carmela Inverno e Gennaro Cioffi e conto di incontrare quanto prima il coordinatore provinciale, Maria Rosaria Gliottone che ho già sentito telefonicamente, per concordare attività concrete sul territorio”.

Soddisfatto anche Gennaro Cioffi per il quale questa nomina arricchisce il percorso di costruzione di un gruppo solido e competente pronto ad impegnarsi nella ormai prossima campagna elettorale.