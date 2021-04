MARIANNA IORIO M5S: SPOSTARE COPRIFUOCO ALLE 24 È SOLUZIONE GIUSTA

Il decreto Riaperture, approvato ieri in Consiglio dei Ministri, sembra voler confermare la misura del coprifuoco alle ore 22:00 fino alla fine mese di luglio.

Personalmente, afferma la deputata del M5S Marianna Iorio, ritengo che questa sia una scelta ingiusta ed inopportuna, specie se vogliamo provare a dare un segnale per la ripartenza del nostro paese in vista dell’inizio della stagione estiva.

Imporre il “tutti a casa” entro le ore 22:00 penalizza fortemente tutte quelle che attività che, da oltre un anno, sono state costrette a chiudere perché definite non essenziali. Mi riferisco in particolare ai cinema, ai teatri, alle attività di ristorazione, e al settore dell’intrattenimento notturno. Parliamo di un settore dedicato proprio allo svago e al divertimento che concentra la maggior parte, se non l’intero, della propria attività nella fascia serale e notturna. Non di meno il settore del Wedding, delle cerimonie, degli eventi, e l’indotto che ne deriva, oramai completamente fermo e senza alcuna garanzia sui tempi e sulle modalità della ripartenza.

Mantenere così a lungo questa misura restrittiva, costringerà numerosi esercenti a non riaprire per l’impossibilità di sostenere i costi.

Per quanto riguarda il turismo poi, sappiamo bene che il nostro paese vive la competizione con gli altri paesi europei che, oltre ad essere più avanti con la campagna vaccinale, cercano di attrarre turisti verso le proprie località presentandole come “Covid- Free”, quindi sicure e senza restrizioni.

Se decidiamo di riaprire in sicurezza, conclude Marianna Iorio, dobbiamo tenere conto di tutte le esigenze di ogni attività e consentire loro di ricominciare a lavorare in tranquillità.