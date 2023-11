Marie Hance espone al Parco del Fusaro

Le collezioni dell’artista francese saranno tre: Moment Blue, Jamais Plus e Omaggio a Bacoli.

La pittrice francese oramai nolana d’adozione espone dal 17 novembre al 2 dicembre presso Bacoli, nella splendida tenuta del parco del Fusaro – Sala Ostrichina, con ingresso che comprende la visita alla “Casina vanvitelliana”, il venerdì dalle 17.00 alle 21.00 e i sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.. e dalle 17.00 alle 21.00, l’evento è a cura dell’Associazione “Primo Reggimento” in collaborazione con Centro Ufficio Campano, e è patrocinato dal Comune di Bacoli.

Lorenese di nascita, l’artista a soli 10 anni viene premiata come acquarellista.

Le sue opere sono realizzata di pannelli di legno mdf.

Al suo attivo decine di mostre personali, di recente ha ricevuto un encomio da Save the Children per la sua opera dedicata a Maradona, il cui ricavato della vendita, fatta in collaborazione con i Club Napoli UANM. è andato in beneficenza.

Marie Hance ha esposto di recente al Museo Storico Archeologico di Nola, al Pan di Napoli, al Maschio Angioino nell’antisala dei Baroni

Attualmente ha in corso una personale permanete alla Masseria Campito di Grigignano e una a Palazzo Cascella di Aversa.

per contatti: petillomarie@gmsil.com