MARINO: “A BREVE RIAPRIRÀ IL PARCHEGGIO NELL’EX CASERMA POLLIO. AD APRILE IL VIA AL CANTIERE PER IL PARCHEGGIO IV NOVEMBRE”

“In tempi brevi riaprirà il parcheggio nell’ex caserma Pollio, mentre per quanto riguarda il

parcheggio IV Novembre abbiamo aggiudicato la gara e ad aprile partirà il cantiere”. Così

si è espresso il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, nel corso del Consiglio Comunale

tenutosi stamani.

“È in atto una vera e propria rivoluzione del sistema di mobilità cittadina – ha aggiunto il

Sindaco – e i parcheggi rappresentano un elemento fondamentale del nuovo progetto.

Grande importanza, naturalmente, la riveste anche il trasporto pubblico locale, interessato

da un cambiamento eccezionale, che prevede notevoli miglioramenti. Ieri abbiamo

autorizzato Air Campania a sostituire le vecchie paline con quelle nuove, che saranno

elettroniche, smart, e informeranno in tempo reale sui tempi di attesa e sui percorsi dei

bus. Inoltre, passeremo dalle attuali 122 fermate ad oltre 200, così da migliorare

notevolmente i collegamenti in ogni quartiere della città. In prossimità di ogni parcheggio,

poi, ci sarà una fermata bus”.

Marino, poi, ha affrontato anche la questione della pedonalizzazione di alcune strade del

centro storico e del controllo del territorio: “Così come già indicato in una delibera di luglio

– ha proseguito il primo cittadino – abbiamo deciso di sperimentare una APU (Area

Pedonale Urbana) in via Mazzini e in Via Crispo, rendendo il centro sempre più fruibile per

i cittadini anche attraverso la promozione di iniziative di carattere culturale e di

aggregazione. In Via Crispo, poi, installeremo dei sistemi di sorveglianza che

consentiranno di sanzionare tutti coloro i quali imboccano la strada in senso contrario,

rappresentando un gravissimo pericolo per chi transita con le auto, le moto e le bici e per

chi staziona all’esterno di bar e ristoranti”. Sempre sotto il profilo della vigilanza, Marino ha

annunciato che continueranno le intense attività di controllo messe in atto dalla Polizia

Municipale: “I cittadini hanno già notato che nei giorni scorsi gli agenti hanno presidiato

con particolare attenzione sia Corso Trieste che Via Roma, elevando sanzioni a chi

parcheggiava in sosta vietata o negli spazi riservati ai disabili senza averne diritto. Nei

prossimi giorni – ha concluso Marino – ci saranno interventi all’interno della Ztl, con

controlli serrati soprattutto nella zona di Via San Carlo e di Piazza Ruggiero”.