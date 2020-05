Da lunedi’ 25 maggio al via le strisce blu: Marino ringrazia i lavoratori della TPM

Da lunedì 25 maggio sarà riattivato il servizio dei parcheggi nelle strisce blu della città di Caserta. Gli ausiliari della sosta della concessionaria Tmp sono stati, infatti, riavviati alla propria attività dopo questo difficile periodo di emergenza coronavirus nel corso del quale erano stati posti in cassa integrazione.

“Ma la prima settimana – ha spiegato il sindaco Carlo Marino – effettueranno, come abbiamo richiesto all’azienda, soltanto un servizio di accompagnamento alla cittadinanza nel corso del quale informeranno gli utenti della riattivazione della sosta a pagamento. Poi, da lunedì primo giugno, il servizio tornerà alla normalità.

E proprio ai lavoratori di Tmp intendo rivolgere il mio sincero grazie – ha proseguito Marino – per quanto fatto nella fase più difficile dell’emergenza quando, seppur in cassa integrazione, hanno deciso di trasformarsi in volontari per i casertani in difficoltà. Dapprima autonomamente e poi attraverso il Modello Welfare Caserta, coordinato dal comitato cittadino della Croce Rossa Italiana, gli ausiliari della sosta hanno garantito ai cittadini anziani ed a tutti coloro che erano impossibilitati ad uscire, un servizio di acquisto e consegna di farmaci e beni di prima necessità che ha avuto un grande successo.

Grazie al gran cuore di queste persone – ha concluso il sindaco – e grazie alla Tmp per aver sostenuto questa iniziativa, non lo dimenticheremo”.