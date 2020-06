Marotta consegna ai Vigili Urbani i gradi a testimonianza della gratitudine della Città per il grande lavoro svolto durante l’emergenza sanitaria

SAN NICOLA LA STRADA – Con una sobria quanto significativa cerimonia, abbiamo appreso dalla pagina Facebook del Sindaco di San Nicola la Strada, Vito MAROTTA, della consegna dei distintivi di grado a testimonianza della gratitudine della Città per il grande lavoro svolto dal personale della Polizia Municipale durante tutto questi mesi in cui la Città ha vissuto e lottato contro la COVID-19.

Ecco, cosa ha scritto il primo cittadino: “Tutti noi li abbiamo visti ogni giorno, impegnati in prima linea nei mesi dell’emergenza sanitaria, uomini e donne che da sempre si prodigano per la sicurezza e la serenità della nostra città. Sono fiero e felice di aver potuto offrire a nome della città di San Nicola la Strada un giusto e dovuto riconoscimento agli agenti del Corpo di Polizia Municipale.

Il Comune ha infatti stabilito di attribuire al personale della Polizia Municipale i distintivi di grado sulla base dei ruoli, delle funzioni e dell’anzianità di servizio, come prevede la normativa in materia. Il provvedimento, pur non avendo effetti sullo stato giuridico ed economico dei beneficiari, è la testimonianza della gratitudine di tutta la nostra comunità per il lavoro dei nostri Agenti. In una cerimonia breve ma molto intensa ho idealmente portato loro l’abbraccio di tutti i cittadini di San Nicola la Strada.