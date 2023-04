MARTEDI’ 2 MAGGIO PARTONO I LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL’ASFALTO IN VIA CAMPANIA A TREDICI

Partiranno martedì 2 maggio i lavori per il rifacimento dell’asfalto in via Campania, nella

frazione di Tredici. L’attività di riqualificazione, che proseguirà fino a venerdì 5 maggio,

riguarderà l’intera arteria e terminerà in piazza Vetrano.

Gli interventi saranno realizzati dal concessionario incaricato di installare la rete di fibra

ottica Open Fiber, che si è impegnato ad effettuare attività di rifacimento asfalto nelle

strade in cui è avvenuta l’apposizione dei cavi della fibra. Questi interventi rientrano

nell’accordo che l’Amministrazione Comunale ha stipulato con Open Fiber, che ha

manifestato la disponibilità ad intervenire anche in altre arterie cittadine dove non ha

operato direttamente. A metà maggio, poi, verrà effettuato il rifacimento dell’asfalto anche

a Via Sant’Antonio e a Vicolo Scalzone. Successivamente, verranno sistemate anche le

basole nel centro storico (Piazza Dante, Corso Trieste, Via Battisti, Via Mazzocchi, Via

Sant’Agostino), dove sono avvenuti interventi di installazione dei cavi della fibra ottica.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo, insieme al dirigente del Settore

Manutenzione, Luigi Vitelli, ha incontrato più volte anche l’altro concessionario che si

occupa dell’installazione della fibra ottica in città, FiberCop, che a breve fornirà un

cronoprogramma di interventi programmati in diverse strade della città.

Queste iniziative fanno seguito alla diffida che il Comune di Caserta indirizzò circa due

mesi fa a tutti gli enti concessionari di infrastrutture al di sotto del piano stradale comunale,

annunciando la sospensione di ogni autorizzazione alla “manomissione stradale”. Da

allora ogni intervento, infatti, è subordinato all’impegno, da parte del concessionario di

turno, ad effettuare il completo ripristino del manto stradale sul quale si svolgono i lavori.

“Per tanto tempo – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – abbiamo assistito al

danneggiamento delle nostre strade da parte dei concessionari, che, dopo lo svolgimento

dei lavori, non si preoccupavano di ripristinare i luoghi in maniera dignitosa. Abbiamo

deciso di intervenire con decisione, con una diffida che ha portato le società che

gestiscono i sottoservizi ad adeguarsi e a impegnarsi ad effettuare il totale rifacimento

degli asfalti nelle strade interessate da lavori”.

“Sono davvero orgoglioso del lavoro fatto – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici,

Massimiliano Marzo – e dei risultati che stiamo raggiungendo. Dopo via Comin e via Di

Nardo, facciamo riasfaltare anche via Campania, via Sant’Antonio e vicolo Scalzone. Il

piano dei ripristini, poi, continuerà nel resto della città. La riqualificazione delle nostre

strade è uno dei principali obiettivi di questa Amministrazione. Per cambiare volto alla città

è necessario restituire dignità alla rete stradale. C'è ancora tantissimo da fare, ma stiamo

lavorando duramente affinché i cittadini possano godere di strade sicure”.