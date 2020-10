Mascherina disabili: chi non deve portarla e misure di sicurezza da seguire

Le persone, di qualsiasi età, con disabilità o patologie croniche e neurologiche che non si conciliano con l’uso della mascherina non hanno l’obbligo di indossarla e non incorrono nelle sanzioni amministrative previste per tutti gli altri (la multa da 400 a 1.000 euro). Ciò perché la mascherina può aumentare l’affaticamento e aggravare difficoltà respiratorie già presenti.

Le persone disabili o con patologie particolari, se lo preferiscono, possono camminare all’aria aperta senza mascherina, prendere i mezzi, frequentare uffici e svolgere altre attività della vita quotidiana.

Qualche esempio di persone disabili che sono certamente esonerate dall’obbligo: chi è sulla sedia a rotelle, è costretto a muoversi con un deambulatore, chi è affetto da invalidità neurologiche o croniche che compromettono le capacità fisiche e/o respiratorie.