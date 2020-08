Mascherine gratis a Ferragosto nei comuni di Capri, Forio, Bacoli, Portici e Mondragone

Nei prossimi giorni, in alcune piazze di cinque comuni campani, i volontari della Protezione civile saranno impegnati, nell’ambito di un’iniziativa di sensibilizzazione denominata La sicurezza in piazza, a distribuire ben cinquantamila mascherine protettive gratuite a tutti coloro che ne faranno richiesta, siano essi turisti o cittadini di quegli stessi comuni.

I comuni interessati dalla distribuzione sono Capri, Forio d’Ischia, Bacoli e Portici, sul territorio della città di Napoli, e Mondragone in provincia di Caserta.

L’iniziativa è a cura dell’Unità di crisi della Regione Campania, con la stretta collaborazione dell’Anci Campania. La distribuzione avverrà nei giorni 11, 15, 20 e 22 agosto, con orario continuato dalle 19 alle 24.

“Avviamo la campagna di sensibilizzazione per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 dal titolo La sicurezza in piazza. Oltre alle mascherine sarà distribuito anche materiale informativo. L’operazione è possibile grazie alla collaborazione dei volontari della protezione civile, del personale medico e infermieristico di Asl e 118 ed eventualmente del personale comunale, nel rispetto del distanziamento sociale ed evitando gli assembramenti. Io stessa sarò in piazza a Forio con un collega della direzione sanitaria del Cotugno”, queste le parole di Pina Tommasielli, responsabile della medicina territoriale dell’Unitá di Crisi della Regione Campania.