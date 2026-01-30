Maschio Angioino in rosa per la gara più attesa dell’anno

Articolo di Susy Cepollaro

Napoli entra nel clima del Giro d’Italia a cento giorni dalla partenza della 109ª edizione. Il Maschio Angioino si veste di rosa per l’evento, aderendo all’iniziativa nazionale “Città in Rosa”, che coinvolge tutte le città e i comuni attraversati dalla corsa.

Il Giro d’Italia prenderà il via l’8 maggio dalla Bulgaria e farà tappa a Napoli per il quinto anno consecutivo. La Campania ospiterà un’unica frazione, in programma il 14 maggio, con un percorso di 161 chilometri che partirà da Paestum e arriverà a Napoli. La tappa attraverserà Salerno, passando dalla suggestiva area archeologica fino a raggiungere la zona metropolitana del capoluogo partenopeo, che si tingerà di rosa valorizzando il proprio patrimonio storico e territoriale.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha dichiarato che l’evento è molto gradito e che la visibilità garantita dal Giro è di livello globale. Quella di quest’anno rappresenta la 47ª edizione che vede Napoli protagonista della Corsa Rosa.

La città si prepara così a dipingersi di rosa anche lungo via Caracciolo, Bagnoli, Posillipo, Mergellina e Marechiaro, zone che saranno toccate dal percorso, con arrivo finale a Mergellina.