Massimo giovane virtuoso dell’organetto porta il nome del sup comune nel mondo

Massimo, giovane orgoglio per il Comune di Galluccio!

Dei giovani e giovanissimi troppo spesso non se ne parla o se ne parla male, se non, ancora peggio, per la cronaca nera. Ma i giovani sono un universo in divenire che necessita di sentirsi riconosciuto per le loro capacità e aspirazioni, così come meritano. Per questo riportiamo pari pari la notizia facebook: “Galluccio nel mondo” (CE).

“Dopo la seconda posizione nell’edizione 2024, Massimo Gaetano, 15 anni, residente nel centro di Vaglie, ha conquistato il primo posto nella categoria “Organetto” nell’ambito del premio internazionale: “Music Art Festival”, che si è svolto a San Vittore del Lazio. Una bella soddisfazione, non solo per il giovane e promettente musicista (nella foto con il maestro Nicandro Iannacone), ma anche per la famiglia e per il nostro Comune.”