Matteo Palmisani Lipu: ” Non mi candido chi diffonde falsità possa occuparsi di cose utili alla comunità”.

CASERTA . Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un comunicato stampa di Ciro Guerriero, candidato Sindaco di Caserta Kest’E’ . Nel comunicato diffuso per mezzo stampa- Ciro Guerriero aveva polemizzato sulla manifestazione che i residenti di Tuoro hanno organizzato nei giorni scorsi in Piazza Suppa per dire no ad un progetto comunale che prevede , in quella zona, la nascita di un parcheggio.

Ciro Guerriero ha definito l’ incontro come un’ assemblea fallimentare e politicizzata soffermandosi sulla presenza , fra gli altri, di alcuni referenti di associazioni ambientaliste e soprattutto su quella di Matteo Palmisani della Lipu. Secondo il comunicato stampa ,diffuso dal Leader di Caserta Kest’E‘ , Matteo Palmisani sarebbe uno dei candidati al prossimo consiglio comunale con il movimento politico ” Io firmo per Caserta”.

La replica di Palmisani non si è fatta attendere , quest’ ultimo in poche parole ,che riportiamo integralmente smentisce il tutto. “il sottoscritto – ha dichiarato-non è candidato con nessun partito e la LIPU Caserta si occupa di difesa dell’ambiente cercando anche di coinvolgere i cittadini contro chi si oppone al loro benessere .

Si auspica che chi diffonde falsità possa occuparsi di cose utili alla comunità“.