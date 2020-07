Matteo Renzi torna a Caserta

La sera del 9 luglio 2020, intorno alle ore 19, il senatore Matteo Renzi, già Presidente del Consiglio e attualmente fondatore del partito “Italia Vivia”, ritornerà a visitare Caserta dopo l’ultima volta da premier. Stavolta, però, sarà più precisamente al Belvedere di San Leucio per presentare il suo ultimo libro, best seller politico, “La mossa del cavallo”.

Ad aspettare il leader ci sarà una vasta schiera di persone di ogni età. Tanto è l’entusiasmo nel partito casertano. Vista la strettezza dei tempi, poi, la dirigenza provinciale del partito è dovuta ricorrere ad un auto finanziamento per la realizzazione dell’evento. Grazie ad una campagna di co-founding interna, infatti, Italia Viva potrà ospitare nella suggestiva cornice della Ferdinandopoli il proprio segretario nazionale e fondatore.